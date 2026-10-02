У Німеччині заявили, що готові допомогти Великій Британії знову вступити до ЄС

Німеччина заявила, що зробить усе можливе, щоб допомогти Великій Британії, якщо та вирішить знову приєднатися до ЄС.

Про це заявила посолка Німеччини у Великій Британії Сюзанн Бауманн виданню The Telegraph, інформує "Європейська правда".

Заява Сюзанн Бауманн пролунала на наступний день після того, як прем’єр-міністр зазначив, що Велика Британія може провести другий референдум щодо Brexit після консультацій щодо нових довгострокових відносин з ЄС.

"Для нас, німців, Велика Британія є невід’ємною частиною Європи – її історії, сьогодення та майбутнього. Тому я була рада почути, як прем’єр-міністр говорив про різні варіанти відносин Великої Британії з Європою. Звісно, саме британський народ має вирішити, наскільки тісними мають бути ці відносини. Але дозвольте мені чітко зазначити: у Німеччині ви завжди знайдете партнера, готового ставити перед собою найамбітніші цілі", – сказала Бауманн.

Якби Велика Британія подала заявку на повторний вступ до ЄС, вона пройшла б той самий процес вступу, що й будь-яка інша потенційна країна-кандидат. Як стверджує видання, європейські джерела чітко дали зрозуміти, що Лондон не може розраховувати на збереження всіх винятків із законодавства ЄС, які він накопичив за 47 років членства.

Від Великої Британії також очікували б відмови від бюджетної знижки ЄС, забезпеченої Маргарет Тетчер у 1984 році, що означало б сплату на 5 млрд фунтів стерлінгів щорічно більше до фондів Брюсселя, ніж це було за часів її членства.

Готовність Німеччини допомогти може розлютити прихильників Brexit, які під час переговорів покладали надії на те, що Ангела Меркель використає свій вплив на Європейську комісію. Натомість Меркель вирішила, що збереження правил єдиного ринку ЄС більше відповідає національним інтересам, змусивши Велику Британію поступитися умовам Брюсселя.

Нагадаємо, британський прем’єр Енді Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС, зазначивши на з'їзді Лейбористської партії, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Велику Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.