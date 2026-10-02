Германия заявила, что сделает всё возможное, чтобы помочь Великобритании, если та решит вновь присоединиться к ЕС.

Об этом заявила посол Германии в Великобритании Сюзанн Бауманн изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Заявление Бауманн прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр отметил, что Великобритания может провести второй референдум по Brexit после консультаций о новых долгосрочных отношениях с ЕС.

"Для нас, немцев, Великобритания является неотъемлемой частью Европы – её истории, настоящего и будущего. Поэтому я была рада услышать, как премьер-министр говорил о различных вариантах отношений Великобритании с Европой. Конечно, именно британский народ должен решить, насколько тесными должны быть эти отношения. Но позвольте мне четко отметить: в Германии вы всегда найдете партнера, готового ставить перед собой самые амбициозные цели", – сказала Бауманн.

Если бы Великобритания подала заявку на повторное вступление в ЕС, она прошла бы тот же процесс вступления, что и любая другая потенциальная страна-кандидат. Как утверждает издание, европейские источники четко дали понять, что Лондон не может рассчитывать на сохранение всех исключений из законодательства ЕС, которые он накопил за 47 лет членства.

От Великобритании также ожидали бы отказа от бюджетной скидки ЕС, обеспеченной Маргарет Тэтчер в 1984 году, что означало бы выплату на 5 млрд фунтов стерлингов ежегодно больше в фонды Брюсселя, чем это было во времена её членства.

Готовность Германии помочь может разозлить сторонников Brexit, которые во время переговоров возлагали надежды на то, что Ангела Меркель воспользуется своим влиянием на Европейскую комиссию. Вместо этого Меркель решила, что сохранение правил единого рынка ЕС в большей степени соответствует национальным интересам, заставив Великобританию уступить условиям Брюсселя.

Напомним, британский премьер Энди Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.