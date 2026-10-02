Пентагон направляє морських піхотинців у країни Балтії для місії НАТО

Спеціалізований підрозділ морських піхотинців, розгорнутий у Європі, передислокують до регіону Балтійського моря для підтримки операції Baltic Sentry з посиленої пильності під керівництвом НАТО.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Приблизно 40 морських піхотинців, дислокованої на базі Корпусу морської піхоти Camp Lejeune у Північній Кароліні, діятимуть разом із фінською Прибережною бригадою, забезпечуючи передові експедиційні можливості спостереження та тактичної розвідки.

"Ця операція має на меті покращити обізнаність щодо морського простору з метою захисту критично важливої підводної інфраструктури та підтримки загальної безпеки в регіоні", – йдеться у заяві.

Baltic Sentry є прикладом високоінтегрованих колективних оборонних зусиль. Європейські союзники очолюють цю операцію під керівництвом Об’єднаного командування союзних сил у Брунссумі та Об’єднаного морського командування, а Корпус морської піхоти США виконує допоміжну та забезпечувальну роль.

"Наша участь в операції Baltic Sentry демонструє динамічну мобільність Корпусу морської піхоти, що дозволяє швидко розгортати спеціалізовані сили там, де вони є найбільш ефективними", – каже генерал-майор Корпусу морської піхоти Деніел Шиплі.

Під час ротації будуть задіяні унікальні можливості морських піхотинців-розвідників, кажуть у Пентагоні, зокрема малі безпілотні літальні апарати та прибережні датчики, для передачі важливих даних безпосередньо до спільної оперативної картини НАТО.

"Досвід, навички та системи Корпусу морської піхоти США ідеально підходять для доповнення нашої оперативної картини та підтримки нашого моніторингу Балтійського моря", – зазначив капітан фінських ВМС Йохан Тілландер, начальник оперативного управління Командування ВМС Фінляндії.

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про укладення контракту між Військово-морськими силами США та компанією Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, на суму 24,4 млрд доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile-6 (SM-6).

Раніше повідомляли, посольство Росії в Бельгії надіслало в НАТО "неофіційний документ" (non-paper) із застереженням щодо Калінінградської області. У ньому містились погрози застосування ядерної зброї, зокрема для країн Балтії.