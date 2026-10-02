Пентагон направляет морских пехотинцев в страны Балтии для участия в миссии НАТО

Специализированное подразделение морских пехотинцев, развернутое в Европе, передислоцируют в регион Балтийского моря для поддержки операции Baltic Sentry по усилению бдительности под руководством НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Около 40 морских пехотинцев, дислоцированных на базе Корпуса морской пехоты Camp Lejeune в Северной Каролине, будут действовать совместно с финской Прибрежной бригадой, обеспечивая передовые экспедиционные возможности наблюдения и тактической разведки.

"Эта операция направлена на улучшение осведомленности о морском пространстве с целью защиты критически важной подводной инфраструктуры и поддержания общей безопасности в регионе", – говорится в заявлении.

Baltic Sentry является примером высокоинтегрированных коллективных оборонных усилий. Европейские союзники возглавляют эту операцию под руководством Объединенного командования союзных сил в Брунссуме и Объединенного морского командования, а Корпус морской пехоты США выполняет вспомогательную и обеспечивающую роль.

"Наше участие в операции Baltic Sentry демонстрирует динамическую мобильность Корпуса морской пехоты, что позволяет быстро развертывать специализированные силы там, где они наиболее эффективны", – говорит генерал-майор Корпуса морской пехоты Дэниел Шипли.

В ходе ротации будут задействованы уникальные возможности морских пехотинцев-разведчиков, отмечают в Пентагоне, в частности малые беспилотные летательные аппараты и прибрежные датчики, для передачи важных данных непосредственно в общую оперативную картину НАТО.

"Опыт, навыки и системы Корпуса морской пехоты США идеально подходят для дополнения нашей оперативной картины и поддержки нашего мониторинга Балтийского моря", – отметил капитан финских ВМС Йохан Тилландер, начальник оперативного управления Командования ВМС Финляндии.

Напомним, министерство обороны США объявило о заключении контракта между Военно-морскими силами США и компанией Raytheon, входящей в состав корпорации RTX, на сумму 24,4 млрд долларов с целью ускорения производства ракет Standard Missile-6 (SM-6).

Ранее сообщалось, что посольство России в Бельгии направило в НАТО "неофициальный документ" (non-paper) с оговоркой в отношении Калининградской области. В нем содержались угрозы применения ядерного оружия, в частности в отношении стран Балтии.