Пентагон уклав контракт на 24,4 млрд доларів для прискорення виробництва ракет ППО та ПРО

Міністерство оборони США оголосило про укладення контракту між Військово-морськими силами США та компанією Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, на суму 24,4 млрд доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile-6 (SM-6).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

П’ятирічна угода, яка передбачає можливість продовження ще на два роки, сприятиме прискоренню виробництва ракет SM-6 – важливого боєприпасу для протиповітряної, протиракетної та протикорабельної оборони США.

"Цей багаторічний контракт забезпечує необхідні запаси боєприпасів та перевагу в уражаючій силі, які потрібні нашим військам для перемоги, водночас вимагаючи від нашої промислової бази виробляти продукцію з військовою швидкістю", – заявив заступник міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкл П. Даффі.

Ця угода, у поєднанні з нещодавно укладеним контрактом на постачання системи озброєння Tomahawk, надає оборонній промисловості довгострокову передбачуваність, необхідну для розширення кадрового потенціалу та забезпечення надійності критично важливих ланцюгів постачання.

Цього тижня Міністерство оборони США попередньо домовилося з Raytheon, підрозділом компанії RTX, про укладання багаторічного контракту на суму 20,7 млрд доларів для прискорення виробництва ракет AMRAAM, оскільки військові прагнуть поповнити запаси, виснажені війнами на Близькому Сході та в Україні.

За даними ЗМІ, США попередили союзників, що слід очікувати затримок у постачанні ключових видів озброєння на строк до п’яти років, оскільки країна відновлює власні запаси, які були вичерпані.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький". Ці повідомлення заперечують у Пентагоні.