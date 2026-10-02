Західні фонди припиняють роботу в Грузії

Після 20 років роботи в Грузії закрився офіс Фонду Фрідріха Наумана, перед цим своє представництво закрив Фонд Конрада Аденауера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.

Офіційної заяви про закриття фонд поки що не опублікував, але розіслав партнерам листа.

В організації заявили, що діяльність Фонду Фрідріха Наумана за свободу у Грузії завершується наприкінці вересня, а як причину назвали обмежувальні закони, ухвалені керівною партією "Грузинська мрія".

"В останні роки політичне та правове середовище в Грузії кардинально змінилося. Зокрема, нові регуляції, пов’язані з іноземним фінансуванням та грантами, суттєво обмежили простір, у якому можуть працювати міжнародні організації. У результаті формати співпраці, які ми роками вибудовували з нашими партнерами, дедалі більше ускладнювалися, а в багатьох випадках і зовсім стали неможливими", – йдеться у листі.

Команда Фонду Наумана пише партнерам, що не втрачає віри в європейське майбутнє Грузії та сподівається, що політична й правова ситуація одного дня зміниться, і виникнуть умови, за яких подібні організації зможуть повернутися до країни.

Фонд Фрідріха Наумана за свободу працює на Південному Кавказі з 1996 року. Свою діяльність він розпочав із проєктів політичної освіти в Азербайджані, а з 2002 року розширив її на Вірменію та Грузію. Офіс організації розташовувався в Тбілісі. Основна мета фонду – сприяння процесу демократичного розвитку колишніх радянських республік.

1 жовтня також стало відомо, що Фонд Конрада Аденауера закрив своє представництво в Тбілісі 30 вересня 2026 року. У фонді заявляють, що це рішення не було добровільним.

У Грузії, яка є формально залишається кандидатом на членство в ЄС, у 2024 році пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії, а також Європарламент.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Тбілісі критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".