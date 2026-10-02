Западные фонды прекращают работу в Грузии

После 20 лет работы в Грузии закрылся офис Фонда Фридриха Наумана; ранее своё представительство закрыл Фонд Конрада Аденауэра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.

Официального заявления о закрытии фонд пока не опубликовал, но разослал партнёрам письмо.

В организации заявили, что деятельность Фонда Фридриха Наумана за свободу в Грузии завершается в конце сентября, а в качестве причины назвали ограничительные законы, принятые правящей партией "Грузинская мечта".

"В последние годы политическая и правовая среда в Грузии кардинально изменилась. В частности, новые нормативные акты, связанные с иностранным финансированием и грантами, существенно ограничили пространство, в котором могут работать международные организации. В результате форматы сотрудничества, которые мы годами выстраивали с нашими партнерами, все больше усложнялись, а во многих случаях и вовсе стали невозможными", – говорится в письме.

Команда Фонда Наумана пишет партнерам, что не теряет веры в европейское будущее Грузии и надеется, что политическая и правовая ситуация однажды изменится, и возникнут условия, при которых подобные организации смогут вернуться в страну.

Фонд Фридриха Наумана за свободу работает на Южном Кавказе с 1996 года. Свою деятельность он начал с проектов политического образования в Азербайджане, а с 2002 года расширил её на Армению и Грузию. Офис организации располагался в Тбилиси. Основная цель фонда – содействие процессу демократического развития бывших советских республик.

1 октября также стало известно, что Фонд Конрада Аденауэра закрыл своё представительство в Тбилиси 30 сентября 2026 года. В фонде заявляют, что это решение не было добровольным.

В Грузии, которая формально по-прежнему является кандидатом на членство в ЕС, в 2024 году прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии, а также Европарламент.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Тбилиси подвергается наибольшей критике. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".