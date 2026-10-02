У Фінляндії провалились спроби відправити у відставку уряд та міністра оборони

Уряд прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, а також окремо міністр оборони Антті Хяккянен у п’ятницю зберегли свої портфелі після голосування за довіру у парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Хяккянен зберіг довіру парламенту з результатом 114 голосів проти 61, тоді як уряд отримав 93 голоси проти 62.

Найбільша опозиційна партія Фінляндії – Соціал-демократична партія – вимагала вотуму недовіри всьому уряду. Соціал-демократи заявляли, що розбіжності в уряді щодо політики на Близькому Сході роблять позицію Фінляндії нечіткою.

Окремий вотум недовіри міністру оборони ініціював депутат від "Зелених" Атте Хар'янне, а його пропозицію підтримала голова Лівого альянсу Мінья Коскела.

Партії розкритикували нещодавній візит Хяккянена до Ізраїлю, де він зустрівся з міністром оборони Ісраелем Кацем. Хяккянен заявив, що візит був пов’язаний із закупівлею Фінляндією в Ізраїлю системи протиповітряної оборони "Праща Давида".

Наприкінці серпня Фінляндія та Ізраїль без зайвого розголосу поновили меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розробки та закупівлі оборонної техніки. Меморандум уперше підписали у 2013 році.

У четвер Хяккянен скасував заплановану участь у дводенній зустрічі міністрів оборони Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Рейк'явіку, пославшись на майбутнє голосування про довіру.

Від моменту вступу уряду Орпо на посаду в червні 2023 року він уже пережив у парламенті кілька важливих голосувань про довіру.

Нагадаємо, днями стало відомо, що за останні тижні до помешкань кількох депутатів парламенту Фінляндії, ймовірно, проникали сторонні особи: таких випадків було не менше 20.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо отримав від відповідальних органів огляд даних щодо безпеки депутатів на тлі цих інцидентів.