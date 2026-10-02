В Финляндии провалились попытки отправить в отставку правительство и министра обороны

Правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, а также отдельно министр обороны Антти Хяккянен в пятницу сохранили свои посты после голосования о доверии в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Хяккянен сохранил доверие парламента с результатом 114 голосов против 61, тогда как правительство получило 93 голоса против 62.

Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии – Социал-демократическая партия – требовала вотума недоверия всему правительству. Социал-демократы заявляли, что разногласия в правительстве по поводу политики на Ближнем Востоке делают позицию Финляндии нечеткой.

Отдельный вотум недоверия министру обороны инициировал депутат от "Зеленых" Атте Харьянне, а его предложение поддержала председатель Левого альянса Минья Коскела.

Партии раскритиковали недавний визит Хяккянена в Израиль, где он встретился с министром обороны Исраэлем Кацем. Хяккянен заявил, что визит был связан с закупкой Финляндией у Израиля системы противовоздушной обороны "Праща Давида".

В конце августа Финляндия и Израиль без лишней огласки возобновили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере разработки и закупки оборонной техники. Меморандум впервые был подписан в 2013 году.

В четверг Хяккянен отменил запланированное участие в двухдневной встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Рейкьявике, сославшись на предстоящее голосование о доверии.

С момента вступления правительства Орпо в должность в июне 2023 года оно уже пережило в парламенте несколько важных голосований о доверии.

Напомним, на днях стало известно, что за последние недели в жилища нескольких депутатов парламента Финляндии, вероятно, проникали посторонние лица: таких случаев было не менее 20.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо получил от ответственных органов отчет о мерах безопасности депутатов на фоне этих инцидентов.