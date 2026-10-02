Вельс вимагає від Лондона повноважень на рівні зі Шотландією

Перший міністр Вельсу Рун ап Іорверт закликав прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема погодити "нову угоду" для Вельсу, яка передбачатиме передачу країні додаткових повноважень і забезпечить рівноправне становище з Шотландією.

Про це він заявив на конференції своєї партії "Плайд Кемри", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У листі до Бернема ап Іорверт закликав передати Кардіффу повноваження у сферах поліції, правосуддя та залізничного транспорту, а також контроль над Crown Estate – майном британської корони.

За його словами, запропонована "нова угода" має усунути історичну нерівність у фінансових та конституційних відносинах і як мінімум поставити Вельс на рівні зі Шотландією. Ап Іорверт також заявив, що Бернем пообіцяв йому не послаблювати позиції Вельсу.

Очікується, що наприкінці жовтня прем’єр Британії зустрінеться з першими міністрами Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії.

Уряд Великої Британії заявив, що "відданий побудові сильнішого та справедливішого Вельсу в межах сильнішого та справедливішого Сполученого Королівства".

Шотландський парламент і уряд мають ширші повноваження у внутрішніх питаннях, ніж Вельс. Ап Іорверт надіслав Бернему лист обсягом близько 2000 слів із переліком своїх вимог.

Ап Іорверт нещодавно заявив виданню The Guardian, що його обнадіюють перші теплі переговори з Бернемом – що різко контрастує з його взаємодією з Кіром Стармером. Однак валлійське крило Лейбористської партії у Вестмінстері загалом скептично ставиться до передачі Кардіффу додаткових повноважень, особливо зараз, коли Лейбористська партія більше не контролює парламент Вельсу.

Нагадаємо, у вересні перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

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