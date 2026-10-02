Уэльс требует от Лондона полномочий наравне со Шотландией

Первый министр Уэльса Рун ап Иорверт призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема согласовать "новое соглашение" для Уэльса, которое предусмотрит передачу стране дополнительных полномочий и обеспечит равноправное положение с Шотландией.

Об этом он заявил на конференции своей партии "Плайд Кемри", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В письме к Бернему ап Иорверт призвал передать Кардиффу полномочия в сферах полиции, правосудия и железнодорожного транспорта, а также контроль над Crown Estate – имуществом британской короны.

По его словам, предложенное "новое соглашение" должно устранить историческое неравенство в финансовых и конституционных отношениях и как минимум поставить Уэльс на один уровень со Шотландией. Ап Иорверт также заявил, что Бернем пообещал ему не ослаблять позиции Уэльса.

Ожидается, что в конце октября премьер-министр Великобритании встретится с первыми министрами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Правительство Великобритании заявило, что "привержено построению более сильного и справедливого Уэльса в рамках более сильного и справедливого Соединенного Королевства".

Шотландский парламент и правительство обладают более широкими полномочиями по внутренним вопросам, чем Уэльс. Ап Иорверт направил Бернему письмо объемом около 2000 слов с перечнем своих требований.

Ап Иорверт недавно заявил изданию The Guardian, что его обнадеживают первые конструктивные переговоры с Бернемом – что резко контрастирует с его взаимодействием с Киром Стармером. Однако валлийское крыло Лейбористской партии в Вестминстере в целом скептически относится к передаче Кардиффу дополнительных полномочий, особенно сейчас, когда Лейбористская партия больше не контролирует парламент Уэльса.

Напомним, в сентябре первые министры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что "время Вестминстера подходит к концу", и призвали правительство Великобритании готовиться к предстоящим конституционным изменениям.

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