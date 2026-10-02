ЗМІ: західні дипломати готують плани перенесення посольств з Києва до Львова чи Польщі

Західні дипломати попри публічні декларації намірів лишатися в Києві все ж розробляють плани на випадок надзвичайних обставин щодо перенесення посольств.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише "Європейська правда".

Західні дипломати публічно заявляють, що мають намір залишитися в Києві, усвідомлюючи, що їхній від’їзд став би пропагандистською перемогою для Москви та міг би створити враження, ніби Україну покинули.

Однак у приватних розмовах двоє впливових дипломатів зазначили, що розробляються плани на випадок надзвичайних обставин щодо перенесення посольств до Львова або на схід Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні представництва.

"Ситуація, очевидно, стрімко погіршується", – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль буде ескалувати війну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах.

29 вересня Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.