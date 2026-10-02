СМИ: западные дипломаты готовят планы переноса посольств из Киева во Львов или Польшу

Несмотря на публичные заявления о намерении остаться в Киеве, западные дипломаты всё же разрабатывают планы на случай чрезвычайных обстоятельств, касающиеся переноса посольств.

Об этом говорится в материале The Guardian, пишет "Европейская правда".

Западные дипломаты публично заявляют, что намерены остаться в Киеве, осознавая, что их отъезд стал бы пропагандистской победой для Москвы и мог бы создать впечатление, будто они бросили Украину.

Однако в частных беседах двое влиятельных дипломатов отметили, что разрабатываются планы на случай чрезвычайных обстоятельств по переносу посольств во Львов или на восток Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства.

"Ситуация, очевидно, стремительно ухудшается", – отметил дипломат.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль будет эскалировать войну накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

29 сентября Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки в области ПВО от ряда государств.