Во Франции задержали подозреваемого в поджоге мэрии Лиможа

Во вторник во Франции задержали мужчину, подозреваемого в причастности к поджогу мэрии Лиможа, произошедшему в субботу, 17 октября, во время масштабных протестов по всей стране.

Об этом изданию franceinfo сообщил прокурор Лиможа, передает "Европейская правда".

Подозреваемого в поджоге мэрии задержали во вторник, 20 октября, в Валь-д’Изере (департамент Верхняя Вьенна). Его делом совместно занимаются SDAT, подразделение полиции по борьбе с терроризмом, и полиция департамента Верхняя Вьенна. На данном этапе Национальная антитеррористическая прокуратура еще не вмешалась в дело, но следит за его ходом.

По данным источников, подозреваемый – активист ультралевых взглядов, который уже числится в базе данных категории "S" – списке наблюдения французских служб безопасности. Речь идет о 40-летнем жителе департамента Крез, который уже известен спецслужбам из-за "фактов насилия в отношении лиц, наделенных государственной властью".

Задержание произошло через три дня после того, как в городе Лиможе сгорело здание мэрии, памятник XIX века, которое подожгли демонстранты.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.