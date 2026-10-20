Британія відправить винищувачі до Саудівської Аравії для захисту від атак хуситів

Велика Британія оголосила про надання додаткової військової допомоги Саудівській Аравії на тлі ескалації атак єменських хуситів.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії, передає "Європейська правда".

Лондон планує залучити винищувачі RAF Typhoon для захисту саудівських міст і критичної інфраструктури.

Вони будуть виконуватимуть "виключно оборонні завдання" з протиповітряної оборони та не будуть брати участь в наступальних операціях проти хуситів.

"Ця підтримка ґрунтується на існуючому оборонному військовому внеску Великої Британії на користь Саудівської Аравії, зокрема на розгортанні засобів протиповітряної оборони для захисту від ракетних та дронових атак", – йдеться у заяві.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його країна погодилася надати оборонну повітряну підтримку Саудівській Аравії, щоб допомогти протистояти хуситам і відновити стабільність на Близькому Сході.

Наприкінці вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна захищатиме ключовий нафтовий термінал Саудівської Аравії.