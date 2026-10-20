Британия направит истребители в Саудовскую Аравию для защиты от атак хуситов

Великобритания объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Саудовской Аравии на фоне эскалации атак йеменских хуситов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, передает "Европейская правда".

Лондон планирует задействовать истребители RAF Typhoon для защиты саудовских городов и критически важной инфраструктуры.

Они будут выполнять "исключительно оборонительные задачи" по противовоздушной обороне и не будут участвовать в наступательных операциях против хуситов.

"Эта поддержка основана на существующем военном вкладе Великобритании в пользу Саудовской Аравии, в частности на развертывании средств противовоздушной обороны для защиты от ракетных и дроновых атак", – говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его страна согласилась оказать оборонную воздушную поддержку Саудовской Аравии, чтобы помочь противостоять хуситам и восстановить стабильность на Ближнем Востоке.

В конце сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна будет защищать ключевой нефтяной терминал Саудовской Аравии.