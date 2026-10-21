В Греції заплановані масштабні протести школярів, студентів і викладачів

Школярі, студенти та викладачі планують провести в середу мітинги у понад 50 грецьких містах, вимагаючи негайно усунути нестачу кадрів, забезпечити безпеку будівель, підвищити заробітну плату, безкоштовного переведення до інших вищих навчальних закладів та збільшити фінансування державної освіти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Мітинги заплановані на полудень біля Пропілей в Афінах та на 11:30 біля пам’ятника Венізелосу в Салоніках. За даними Міністерства освіти станом на понеділок, по всій країні було захоплено 17 шкіл, у яких навчаються 3 494 учні.

Учні протестують проти класів, у яких навчається від 25 до 27 учнів, вимагаючи зменшення їхньої кількості до 15, а також проти високих цін у шкільних їдальнях. Вони наводять приклади стану шкільних будівель, зокрема випадку зі шкільним комплексом в Афінах, який закрито до з’ясування причини появи запаху газу.

Представники міністерства освіти провели зустрічі з регіональними керівниками освіти, щоб запобігти поширенню акцій протесту, маючи на меті припинити їх протягом доби.

Федерація вчителів DOE оголосила на середу 24-годинний страйк, а профспілка OLME – припинення роботи з 11:00 до 14:00.

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Протести також охопили північ Італії, де, зокрема, у Мілані італійська поліція затримала понад дві сотні людей.

Крім того, у Португалії другий тиждень тривають протести з вимогою доступнішої орендної плати, збільшення кількості соціального житла та термінових заходів з боку уряду для вирішення житлової кризи.