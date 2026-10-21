В Греции запланированы масштабные протесты школьников, студентов и преподавателей

Школьники, студенты и преподаватели планируют провести в среду митинги в более чем 50 греческих городах, требуя немедленно устранить нехватку кадров, обеспечить безопасность зданий, повысить заработную плату, обеспечить бесплатный перевод в другие высшие учебные заведения и увеличить финансирование государственного образования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Митинги запланированы на полдень у Пропилей в Афинах и на 11:30 у памятника Венизелосу в Салониках. По данным Министерства образования по состоянию на понедельник, по всей стране было захвачено 17 школ, в которых обучаются 3 494 ученика.

Ученики протестуют против классов, в которых обучается от 25 до 27 учеников, требуя уменьшения их количества до 15, а также против высоких цен в школьных столовых. Они приводят примеры состояния школьных зданий, в частности случай со школьным комплексом в Афинах, который закрыт до выяснения причины появления запаха газа.

Представители министерства образования провели встречи с региональными руководителями системы образования, чтобы предотвратить распространение акций протеста, ставя целью прекратить их в течение суток.

Федерация учителей DOE объявила на среду 24-часовую забастовку, а профсоюз OLME – прекращение работы с 11:00 до 14:00.

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Протесты также охватили север Италии, где, в частности, в Милане итальянская полиция задержала более двухсот человек.

Кроме того, в Португалии уже вторую неделю продолжаются протесты с требованием более доступной арендной платы, увеличения количества социального жилья и принятия правительством срочных мер для решения жилищного кризиса.