Премьер Британии обсудил с президентом Финляндии переговоры в Осло по Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем вечером в среду провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, одной из тем которого стали переговоры в Осло по мирному урегулированию в Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, Стубб сначала высказался о событиях, произошедших в Осло за последние 48 часов, после чего лидеры обсудили вопрос о "мощной международной поддержке Украины в деле обеспечения справедливого и прочного мира".

"Оба подчеркнули, насколько важно сохранить динамику в отношении Украины, чтобы положить конец необоснованным нападениям со стороны России. Лидеры пришли к согласию, что любой мирный договор должен содержать гарантии безопасности для Украины, а также обеспечивать, чтобы война не вернулась на европейский континент", – отметили в британском правительстве.

Кроме того, премьер Бернем изложил свое видение саммита Великобритания–ЕС, который состоится в следующем месяце, и поблагодарил президента Стубба за поддержку Финляндии в деле укрепления связей между Великобританией и ЕС.

Напомним, во вторник в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После переговоров Стубб рассказал, что на них обсуждались вопросы, связанные с безопасностью, энергетикой и экономикой в контексте войны РФ против Украины.

На следующий день Уиткофф отправился в Санкт-Петербург на переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Переговоры начались с освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Уиткофф во время встречи с Путиным назвал российского лидера "гуманистом".