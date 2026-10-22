В Латвии сообщают о возможной угрозе в воздушном пространстве

Национальные вооруженные силы Латвии в четверг, 22 октября, сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

Об этом говорится в заявлении латвийской армии в X, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что предупреждение объявлено в Краславском и Резекненском краях.

"Национальные вооруженные силы Латвии сообщают о возможных воздушных угрозах в воздушном пространстве Латвии. На данный момент никаких дополнительных действий не требуется. В случае обострения ситуации вы получите соответствующее уведомление", – говорится в заявлении латвийских военных.

Напомним, утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Позже обломки предполагаемого дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что объект, который утром в воскресенье вторгся в воздушное пространство страны, не был сбит из-за сложных погодных условий, мешавших его визуальной идентификации.