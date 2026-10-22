СМИ: Кипр просит ЕС вернуться к обсуждению взаимной обороны

Президент Кипра Никос Христодулидис обратился с письмом к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав ЕС возобновить переговоры по положению о взаимной обороне.

С соответствующим письмом кипрского лидера в адрес фон дер Ляйен ознакомилось издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Статья 42.7 Лиссабонского договора предусматривает, что если государство-член ЕС сталкивается с "вооружённой агрессией", другие государства-члены обязаны оказать "помощь и поддержку всеми доступными им средствами".

Вопрос о положении, касающемся обороны, вышел на первый план в повестке дня из-за нарастающих геополитических угроз, в частности подрыва трансатлантического альянса со стороны президента США Дональда Трампа, вторжения России в Украину и кампании гибридной войны против ЕС, а также войн на Ближнем Востоке.

"Я не могу переоценить важность этого положения для ЕС и его государств-членов, особенно в период геополитической неопределённости", – написал Никос Христодулидис.

В письме он также отмечает, что, учитывая серьезность стоящих перед нами вызовов, "Кипр приветствовал бы возобновление обсуждений в соответствующих подготовительных органах".

"Поэтому я был бы благодарен за обновленную информацию относительно предлагаемых инициатив, а также относительно графика дальнейших шагов", – добавил президент Кипра.

В начале этого года ЕС смоделировал, как этот пункт будет работать на практике, в ходе учений.

Во время шестимесячного председательства Кипра в Европейском совете, завершившегося 30 июня, этому вопросу был придан приоритетный статус после того, как в марте иранские дроны нанесли удар по британской базе на кипрской территории.

Однако эта тема в значительной степени вышла из поля зрения, поскольку ЕС переключил свое внимание на переговоры по семилетнему бюджету объемом почти 2 триллиона евро и поиск дополнительного финансирования для Украины.

Как подтвердил представитель ЕС, пожелавший остаться анонимным, обсуждение статьи 42.7 не запланировано ни на одном из саммитов европейских лидеров в ближайшем будущем.

Кипрский лидер и ранее настаивал на том, чтобы ЕС усилил положения о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

Читайте также: ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "дорабатывают" европейский аналог статьи 5 НАТО