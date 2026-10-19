У Польщі затримали курсанта військової академії, ймовірно, за підозрою у шпигунстві

Військова жандармерія Польщі затримала учасника курсу підготовки резервістів у Військовій медичній академії в Лодзі; ЗМІ повідомляють, що його підозрюють у шпигунстві, а затриманий має польсько-українське громадянство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Rzeczpospolita.

Затримання відбулося в п’ятницю, 16 жовтня, за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полісся за результатами розслідування Служби військової контррозвідки.

Підозрюваний навчався на офіцерському курсі у Військовій академії у Лодзі і має подвійне громадянство – польське та українське. Під час обшуку у нього було виявлено кілька різних мобільних телефонів, комплекти документів і печатки, а також велику суму готівки та золота.

"Одного з учасників курсу підготовки резервістів затримала Військова поліція", – підтвердив інформацію речник Військової медичної академії в Лодзі Адам Степка.

У Військовій жандармерії відмовилися коментувати, на якій підставі відбулося затримання.

Журналістам вдалося з’ясувати, що йдеться про підозру у шпигунстві. Затриманий на ім’я Василь перебуває під вартою, і в понеділок суд має вирішити його подальшу долю та можливе продовження терміну утримання під вартою.

Нагадаємо, у лютому польське Агентство внутрішньої безпеки затримало білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки.

Того ж місяця у Польщі взяли під варту давнього співробітника Міністерства оборони, якого підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії.

У квітні Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало солдата Сил територіальної оборони за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки.