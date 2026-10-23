У Польщі мешканців двох регіонів повідомили про небезпеку й підняли літаки через дрони в Україні

У Польщі мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення про небезпеку через російську атаку на західні області України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Урядового центру безпеки Польщі та оперативного командування ЗС Польщі.

Сповіщення про небезпеку отримали мешканці чотирьох повітів та одного міста у Люблінському воєводстві та 15 повітів і трьох міст у Підкарпатському воєводстві.

"Російська повітряна атака на території України. Ситуація знаходиться під моніторингом. У повітряному просторі країни діє польська авіація. Чекайте подальших повідомлень", – повідомили мешканцям на сході Польщі.

Також у зв’язку з ударами РФ на цілі у західній частині України, Польща активувала необхідні сили та засоби системи протиповітряної оборони.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та охорону польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон, де є загроза. Оперативне Командування ЗС Польщі моніторить поточну ситуацію, а всі сили та засоби залишаються готовими реагувати", – йдеться у заяві оперативного командування Збройних сил Польщі.

Уночі 23 жовтня Росія вкотре здійснила атаку на українські населені пункти. Станом на ранок, повітряна тривога триває у частині областей.

Нагадаємо, біля польського Любліна кілька днів шукали об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.

А раніше Румунія збила два реактивних дрони над Чорним морем. Обидві цілі ідентифікували як ударні дрони сімейства "Герань" з реактивним двигуном.