В Польше жителей двух регионов предупредили об опасности и подняли самолеты из-за дронов в Украине

В Польше жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили предупреждение об опасности в связи с российским нападением на западные области Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Правительственного центра безопасности Польши и оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Предупреждение об опасности получили жители четырёх уездов и одного города в Люблинском воеводстве, а также 15 уездов и трёх городов в Подкарпатском воеводстве.

"Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве страны действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений", – сообщили жителям на востоке Польши.

Также в связи с ударами Российской Федерации по целям в западной части Украины Польша задействовала необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны.

"Действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и охрану польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, где существует угроза. Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к реагированию", – говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Ночью 23 октября Россия в очередной раз совершила атаку на украинские населенные пункты. По состоянию на утро воздушная тревога продолжается в части областей.

Напомним, возле польского Люблина несколько дней искали объект, который мог нарушить воздушное пространство Польши.

А ранее Румыния сбила два реактивных дрона над Чёрным морем. Обе цели были идентифицированы как ударные дроны семейства "Герань" с реактивным двигателем.