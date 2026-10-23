ЗМІ: у Конгресі США просять Рубіо ввести санкції проти чотирьох соратників Вучича

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон подав державному секретарю Марко Рубіо запит про запровадження санкцій проти чотирьох сербських бізнесменів, які мають тісні зв’язки з чинною владою Сербії.

Про це стало відомо RFE/RL, пише "Європейська правда".

Запропоновані санкції стосуються Івана Бошняка та Стояна Вуйка з компанії Millennium Team, Давора Мацури з Alta Bank, а також власника телеканалу Pink TV Желька Мітровича.

У запиті, поданому 14 жовтня, йдеться про заборону в’їзду цих чотирьох осіб до США та доступу до американської фінансової системи. Вілсон адресував лист Рубіо як співголова Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, відомої також як Гельсінська комісія США.

У листі чотирьох бізнесменів звинувачують у використанні державних ресурсів для особистого збагачення. Їх також називають соратниками Александра Вучича, колишнього президента Сербії та домінантної політичної фігури країни протягом понад десяти років.

"Вони підтримують його корумпований режим, працювали над підривом інтересів США в країні та регіоні й активно беруть участь у фальсифікації виборів 25 жовтня", – йдеться в листі. Йдеться про майбутні парламентські вибори в Сербії.

У відповідях RFE/RL компанії Millennium Team та Alta Bank відкинули звинувачення, назвавши їх неправдивими. Желько Мітрович безпосередньо не прокоментував твердження, викладені в запиті щодо санкцій.

Ні Millennium Team, ні Alta Bank раніше не потрапляли під міжнародні санкції. Санкції також не запроваджували проти Бошняка, Вуйка чи Мацури. Мітрович, однак, перебуває під санкціями США через його зв’язки з режимом покійного президента Сербії Слободана Мілошевича.

Нагадаємо, 25 жовтня у Сербії пройдуть дострокові парламентські вибори, на яких Вучича висунуто лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

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