СМИ: в Конгрессе США просят Рубио ввести санкции против четырёх соратников Вучича

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон направил государственному секретарю Марко Рубио запрос о введении санкций против четырёх сербских бизнесменов, имеющих тесные связи с действующей властью Сербии.

Об этом стало известно RFE/RL, пишет "Европейская правда".

Предлагаемые санкции касаются Ивана Бошняка и Стояна Вуйка из компании Millennium Team, Давора Мацуры из Alta Bank, а также владельца телеканала Pink TV Желько Митровича.

В запросе, поданном 14 октября, речь идет о запрете на въезд этих четырёх лиц в США и доступе к американской финансовой системе. Уилсон направил письмо Рубио в качестве сопредседателя Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия США.

В письме четырёх бизнесменов обвиняют в использовании государственных ресурсов для личного обогащения. Их также называют соратниками Александра Вучича, бывшего президента Сербии и доминирующей политической фигуры страны на протяжении более десяти лет.

"Они поддерживают его коррумпированный режим, работали над подрывом интересов США в стране и регионе и активно участвуют в фальсификации выборов 25 октября", – говорится в письме. Речь идет о предстоящих парламентских выборах в Сербии.

В ответах RFE/RL компании Millennium Team и Alta Bank отвергли обвинения, назвав их ложными. Желько Митрович напрямую не прокомментировал утверждения, изложенные в запросе о санкциях.

Ни Millennium Team, ни Alta Bank ранее не попадали под международные санкции. Санкции также не вводились против Бошняка, Вуйка или Мацуры. Митрович, однако, находится под санкциями США из-за его связей с режимом покойного президента Сербии Слободана Милошевича.

Напомним, 25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, на которых Вучич выдвинут лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.

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