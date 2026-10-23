Зеленский подписал закон об НДС для посылок, необходимый для транша от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обложении НДС международных посылок и электронной торговли, что является необходимым условием для получения финансовой помощи от ЕС.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта №16051-1 на сайте Верховной Рады, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подписал закон 22 октября, говорится в карточке законопроекта.

Принятие этого закона является условием предоставления бюджетной поддержки и финансирования со стороны ЕС и МВФ. Законопроекты предусматривают, что на посылки стоимостью до 150 евро будет начисляться НДС, от которого они ранее были освобождены.

Без налога останутся лишь некоммерческие посылки "от физического лица физическому лицу" стоимостью до 45 евро и отдельные товары для военных.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу пакет законопроектов о налогообложении международных посылок 16 сентября. А 15 октября депутаты проголосовали за его принятие.

Как сообщала "Экономическая правда", за соответствующее решение проголосовали 252 депутата.