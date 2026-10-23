Норвегія відновить виплату грантів Угорщині, заморожених за Орбана

Норвегія досягла угоди з Угорщиною, яка дозволяє відновити схему виплати грантів, зупинену через кількарічні розбіжності з попереднім урядом Віктора Орбана.

Про це у п'ятницю повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в коментарі агенції Reuters, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Норвегії разом зі своїми колегами з Ісландії та Ліхтенштейну зустрінеться з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан у Будапешті в понеділок, 26 жовтня, щоб підписати угоду на суму 254,1 мільйона євро в рамках схеми грантів Європейської економічної зони.

Угода охоплює період фінансування 2021–2028 років, хоча виплати можливі до квітня ⁠2031 року.

У період фінансування 2014–2021 років виплат не було через те, що з попереднім урядом на чолі з Віктором Орбаном не вдалося домовитися про незалежного оператора фонду, зазначив Ейде.

"Отже, протягом 10 років не відбувалося жодних переказів з Норвегії до Угорщини в рамках грантів Норвегії та Європейської економічної зони", – сказав норвезький міністр, за словами якого зміна уряду в Угорщині зробила можливим поновлення програми.

Норвегія забезпечує 97% фінансування, яке спрямоване на підтримку співпраці між норвезькими та угорськими організаціями в таких сферах, як демократія, верховенство права, свобода преси, боротьба з корупцією та "зелений перехід".

Зараз досягнуто згоди щодо механізмів контролю, які забезпечать належне використання коштів, зазначив Ейде.

"Ми дуже вітаємо напрямок, у якому рухається уряд (Петера – ред.) Мадяра, оскільки, на мій погляд, для угорців, а також для Європи важливо, щоб угорці повернулися до ключових європейських цінностей і принципів", – зазначив глава МЗС Норвегії.

Цей крок Норвегії та її партнерів є наслідком попереднього рішення Європейської комісії розблокувати для Угорщини 16,4 млрд євро раніше заморожених коштів ЄС завдяки прогресу реформ, що здійснюються новим урядом у Будапешті.

Ця сума складається з 10 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), 4,2 млрд євро з фондів згуртованості, виділених на боротьбу з корупцією та судову реформу, а також ще 2,2 млрд євро, пов’язаних з академічною свободою.

Після цього угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".