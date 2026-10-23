Норвегия возобновит выплату грантов Венгрии, замороженных при Орбане

Норвегия достигла соглашения с Венгрией, которое позволяет возобновить программу выплаты грантов, приостановленную из-за многолетних разногласий с предыдущим правительством Виктора Орбана.

Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в комментарии агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Норвегии вместе со своими коллегами из Исландии и Лихтенштейна встретится с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан в Будапеште в понедельник, 26 октября, чтобы подписать соглашение на сумму 254,1 миллиона евро в рамках схемы грантов Европейской экономической зоны.

Соглашение охватывает период финансирования 2021–2028 годов, хотя выплаты возможны до апреля ⁠2031 года.

В период финансирования 2014–2021 годов выплат не было из-за того, что с предыдущим правительством во главе с Виктором Орбаном не удалось договориться о независимом операторе фонда, отметил Эйде.

"Таким образом, в течение 10 лет не производилось никаких переводов из Норвегии в Венгрию в рамках грантов Норвегии и Европейской экономической зоны", – сказал норвежский министр, по словам которого смена правительства в Венгрии сделала возможным возобновление программы.

Норвегия обеспечивает 97% финансирования, направленного на поддержку сотрудничества между норвежскими и венгерскими организациями в таких сферах, как демократия, верховенство права, свобода прессы, борьба с коррупцией и "зеленый переход".

В настоящее время достигнуто соглашение о механизмах контроля, которые обеспечат надлежащее использование средств, отметил Эйде.

"Мы очень приветствуем направление, в котором движется правительство (Петера – ред.) Мадьяра, поскольку, на мой взгляд, для венгров, а также для Европы важно, чтобы венгры вернулись к ключевым европейским ценностям и принципам", – отметил глава МИД Норвегии.

Этот шаг Норвегии и её партнёров является следствием предыдущего решения Европейской комиссии разблокировать для Венгрии 16,4 млрд евро ранее замороженных средств ЕС благодаря прогрессу реформ, проводимых новым правительством в Будапеште.

Эта сумма состоит из 10 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), 4,2 млрд евро из фондов сплочённости, выделенных на борьбу с коррупцией и судебную реформу, а также ещё 2,2 млрд евро, связанных с академической свободой.

После этого венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что его правительству хватило "трех-четырех недель", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смог достичь или, возможно, не хотел достичь".