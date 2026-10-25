ЗМІ: розвідка США попередила про наміри Ірану активніше вбивати американських посадовців

Американська розвідка отримала дані, що Іран суттєво посилив свої зусилля, спрямовані на ліквідацію американських дипломатів і посадовців на Близькому Сході та за його межами.

Про це стало відомо виданню Axios, пише "Європейська правда".

В односторінковому меморандумі, який отримало видання, директор Національної розвідки США Джей Клейтон попередив державного секретаря Марко Рубіо, що інформацію про іранські плани слід передати більшій кількості американських посадовців, ніж це дозволено зараз. У меморандумі сказано, що плани вбивств уже досягли "просунутих стадій".

У меморандумі не зазначено конкретних цілей чи країн за межами Близького Сходу. Водночас у документі йдеться, що відповідну розвідувальну інформацію вже передали високопосадовцям Держдепартаменту.

Клейтон запропонував максимально знизити рівень секретності інформації, щоб Рубіо міг передавати її ширшому колу співробітників, які потенційно перебувають під загрозою.

Американські посадовці кажуть, що ці розвідувальні дані є однією з причин, чому Державний департамент скорочує кількість персоналу в кількох американських посольствах на Близькому Сході.

На початку тижня Держдепартамент наказав членам сімей співробітників і персоналу, який не виконує критично важливих функцій, залишити посольство США в Ер-Ріяді та консульства в Джидді й Дахрані.

Американські посадовці також побоюються, що підтримувані Іраном єменські хусити можуть розширити географію своїх атак за межі Саудівської Аравії.

У п’ятницю Державний департамент також розпорядився скоротити кількість американських дипломатів та інших державних службовців у посольствах США в Об’єднаних Арабських Еміратах, Лівані, Катарі та Йорданії, повідомив американський посадовець.

"Ми вирішили, що через загрозу атак хуситів та іранських терористичних змов необхідно скоротити нашу присутність і залишити лише персонал, який виконує критично важливі функції", – сказав посадовець.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран "робить усе можливе", аби підняти ціни на нафту напередодні виборів.

Тим часом у Пентагоні зламали історичний глобус Ейзенхауера, коли переносили в кабінет його глави Піта Гегсета.