СМИ: разведка США предупредила о намерениях Ирана более активно убивать американских чиновников

Американская разведка получила данные о том, что Иран существенно активизировал свои усилия, направленные на ликвидацию американских дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке и за его пределами.

Об этом стало известно изданию Axios, пишет "Европейская правда".

В одностраничном меморандуме, полученном изданием, директор Национальной разведки США Джей Клейтон предупредил государственного секретаря Марко Рубио, что информацию об иранских планах следует передать большему количеству американских чиновников, чем это разрешено в настоящее время.

В меморандуме говорится, что планы убийств уже достигли "продвинутых стадий".

В меморандуме не указаны конкретные цели или страны за пределами Ближнего Востока. В то же время в документе отмечается, что соответствующая разведывательная информация уже передана высокопоставленным чиновникам Государственного департамента.

Клейтон предложил максимально снизить уровень секретности конфиденциальной информации, чтобы Рубио мог передавать её более широкому кругу сотрудников, которые потенциально находятся под угрозой.

Американские чиновники заявляют, что эти разведывательные данные являются одной из причин, по которой Государственный департамент сокращает численность персонала в нескольких американских посольствах на Ближнем Востоке на фоне опасений относительно более широкого регионального конфликта.

В начале недели Государственный департамент приказал членам семей сотрудников и персоналу, не выполняющему критически важные функции, покинуть посольство США в Эр-Рияде и консульства в Джидде и Дахране.

Американские чиновники также опасаются, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы могут расширить географию своих атак за пределы Саудовской Аравии и наносить удары по другим странам региона.

В пятницу Государственный департамент также распорядился сократить число американских дипломатов и других государственных служащих в посольствах США в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане, Катаре и Иордании, сообщил американский чиновник.

"Мы решили, что из-за угрозы атак хуситов и иранских террористических заговоров необходимо сократить наше присутствие и оставить только персонал, выполняющий критически важные функции", – сказал чиновник.

По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран "делает всё возможное", чтобы поднять цены на нефть накануне выборов.

Тем временем в Пентагоне разбили исторический глобус Эйзенхауэра, когда переносили его в кабинет главы ведомства Пита Хегсета.