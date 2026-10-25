У Білому домі заявили про прогрес у торговельних переговорах із Канадою

Економічний радник Білого дому Кевін Гассет заявив, що торговельні переговори США з Канадою активізувалися і "набирають обертів".

Про це він сказав у неділю, 25 жовтня, в інтерв’ю Fox News, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Гассетта, американський міністр торгівлі Говард Лутнік протягом усього тижня вів переговори зі своїми канадськими колегами.

Економічний радник Білого дому стверджує, що США та Канада "дуже близькі до того, щоб нарешті укласти угоду".

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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