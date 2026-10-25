В Белом доме заявили о прогрессе в торговых переговорах с Канадой

Экономический советник Белого дома Кевин Гассет заявил, что торговые переговоры США с Канадой активизировались и "набирают обороты".

Об этом он сказал в воскресенье, 25 октября, в интервью Fox News, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Гассета, американский министр торговли Говард Лутник на протяжении всей недели вел переговоры со своими канадскими коллегами.

Экономический советник Белого дома утверждает, что США и Канада "очень близки к тому, чтобы наконец заключить соглашение".

Напомним, в августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введёт новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

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