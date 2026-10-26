Зеленський розповів, що допомогло відновити роботу Starlink і Starshield

Президент Володимир Зеленський заявив, що відновити роботу системи Starlink на потрібній швидкості допоміг, зокрема, розголос щодо обмежень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав в інтерв’ю ТСН.

На запитання, чи допоміг розголос після запровадження США обмежень на роботу Starlink і Starshield відновити повноцінну роботу систем, Зеленський відповів: "Я думаю, що саме він і допоміг".

"Не те, щоб це була головна ідея тактики роботи нашої з партнерами, ми відкриті, прямі, але це спрацювало", – додав президент.

При цьому, за його словами, під час проміжних виборів у США "можуть бути різні виклики".

"Але тим не менш, на сьогодні це позитив і він нам потрібен дуже", – додав Зеленський.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональд Трамп зателефонував керівнику SpaceX Ілону Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield.

Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Зеленський підтвердив 24 жовтня відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".