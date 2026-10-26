Зеленский рассказал, что помогло возобновить работу Starlink и Starshield

Президент Владимир Зеленский заявил, что возобновить работу системы Starlink на необходимой скорости помог, в частности, резонанс вокруг ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент сказал в интервью ТСН.

На вопрос, помог ли резонанс после введения США ограничений на работу Starlink и Starshield восстановить полноценную работу систем, Зеленский ответил: "Я думаю, что именно он и помог".

"Не то чтобы это была главная идея тактики нашей работы с партнерами – мы открыты, прямы, – но это сработало", – добавил президент.

При этом, по его словам, во время промежуточных выборов в США "могут возникнуть различные вызовы".

"Но тем не менее, на сегодняшний день это позитив, и он нам очень нужен", – добавил Зеленский.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Зеленский подтвердил 24 октября возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".