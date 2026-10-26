Від МЗС Естонії вимагають пояснень щодо витрат на конференцію з відновлення України

В Естонії позафракційний депутат Рійгікогу Варро Вооглайд направив міністру закордонних справ Маргусу Тсахкні письмовий запит щодо витрат на міжнародну конференцію з відновлення України, яка має відбутися в Таллінні в січні 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Депутат просить розкрити структуру бюджету, джерела фінансування та очікувану користь для Естонії.

У запиті Вооглайд посилається на опубліковану ERR інформацію про те, що проведення конференції обійдеться Естонії в 13,5 млн євро. Бюджет затвердив естонський уряд, а організацією займається Міністерство закордонних справ.

Вооглайд вважає витрати надмірними на тлі дефіциту державного бюджету, що перевищує два мільярди євро.

Депутат також звертає увагу на те, що конференція відбудеться незадовго до парламентських виборів 2027 року. У зв’язку з цим він запитує, чи враховувалися при виборі дати можливі політичні інтереси керівних партій і які заходи передбачені, щоб захід не використовувався для передвиборчої самореклами за рахунок платників податків.

Також депутат просить надати розбивку бюджету за основними статтями видатків та вказати, яка частина коштів надійде з державного бюджету, а яка – з фондів Євросоюзу чи інших джерел.

Крім того, він цікавиться, чи розглядалася можливість залучення приватних пожертв, спонсорів та міжнародних партнерів, на яких підставах було обрано Тійта Рійсало керівником організаційної команди та чи проводився відкритий конкурс. Він також просить повідомити розмір винагороди Рійсало та загальні витрати на оплату праці команди.

Окремо Вооглайд вимагає пояснити, яку конкретну та вимірювану користь Естонія розраховує отримати від проведення конференції та як ця користь співвідноситься з витратами у розмірі 13,5 млн євро.

Нагадаємо, 25-26 червня у польському Гданську відбулася п’ята Конференція з відновлення України. Через нове загострення у польсько-українських відносинах президент Володимир Зеленський не поїхав на захід. Українську делегацію очолила тодішня прем’єрка Юлія Свириденко.

Також повідомляли, що австрійська столиця Відень може стати наступним місцем проведення Конференції з відновлення України у 2028 році.