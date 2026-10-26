От МИД Эстонии требуют объяснений по поводу расходов на конференцию по восстановлению Украины

В Эстонии внефракционный депутат Рийгикогу Варро Вооглайд направил министру иностранных дел Маргусу Тсахкне письменный запрос относительно расходов на международную конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в Таллинне в январе 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Депутат просит раскрыть структуру бюджета, источники финансирования и ожидаемую выгоду для Эстонии.

В запросе Вооглайд ссылается на опубликованную ERR информацию о том, что проведение конференции обойдется Эстонии в 13,5 млн евро. Бюджет утвердило эстонское правительство, а организацией занимается Министерство иностранных дел.

Вооглайд считает расходы чрезмерными на фоне дефицита государственного бюджета, превышающего два миллиарда евро.

Депутат также обращает внимание на то, что конференция состоится незадолго до парламентских выборов 2027 года. В связи с этим он спрашивает, учитывались ли при выборе даты возможные политические интересы правящих партий и какие меры предусмотрены, чтобы мероприятие не использовалось для предвыборной саморекламы за счет налогоплательщиков.

Также депутат просит предоставить разбивку бюджета по основным статьям расходов и указать, какая часть средств поступит из государственного бюджета, а какая – из фондов Евросоюза или других источников.

Кроме того, он интересуется, рассматривалась ли возможность привлечения частных пожертвований, спонсоров и международных партнеров, на каких основаниях был выбран Тийта Рийсало руководителем организационной команды и проводился ли открытый конкурс. Он также просит сообщить размер вознаграждения Рийсало и общие расходы на оплату труда команды.

Отдельно Вооглайд требует объяснить, какую конкретную и измеримую выгоду Эстония рассчитывает получить от проведения конференции и как эта выгода соотносится с расходами в размере 13,5 млн евро.

Напомним, 25–26 июня в польском Гданьске состоялась пятая Конференция по восстановлению Украины. Из-за нового обострения в польско-украинских отношениях президент Владимир Зеленский не поехал на мероприятие. Украинскую делегацию возглавила тогдашний премьер Юлия Свириденко.

Также сообщалось, что австрийская столица Вена может стать следующим местом проведения Конференции по восстановлению Украины в 2028 году.