Нідерланди виділяють 500 мільйонів доларів на захист тропічних лісів

Уряд Нідерландів оголосив, що протягом наступного десятиліття виділить до 500 млн доларів на міжнародний фонд, покликаний сприяти захисту тропічних лісів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ці кошти допоможуть створити Tropical Forest Forever Facility – новий державно-приватний інвестиційний фонд, метою якого є заохочення країн докластись до збереження тропічних лісів.

Фонд має на меті досягти обсягу 125 млрд доларів, з яких близько 100 млрд доларів становитимуть інвестиції з приватного сектору.

Чистий дохід фонду буде використовуватися для систематичного заохочення країн, які активно працюють над збереженням лісів.

Орієнтовна винагорода, як очікується, становитиме близько 4 доларів на рік за гектар, а перевірка стану збереження лісів здійснюватиметься за допомогою супутникових знімків.

Як зазначили в уряді Нідерландів, фонд розраховує допомогти врятувати до 900 млн гектарів тропічних лісів.

Нідерланди заявили, що приєдналися до коаліції країн, до якої входять Бразилія, Індонезія, Велика Британія, Норвегія, Франція та Німеччина, які вже пообіцяли внески.

Фонд буде створено Світовим банком, і очікується, що він почне функціонувати до середини 2027 року.

Нагадаємо, у червні 2024 року країни Євросоюзу остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

А з 19 липня 2026 року в ЄС набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпроданий одяг і взуття.