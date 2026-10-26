Нидерланды выделяют 500 млн долларов на защиту тропических лесов

Правительство Нидерландов объявило, что в течение следующего десятилетия выделит до 500 млн долларов в международный фонд, призванный содействовать защите тропических лесов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти средства помогут создать Tropical Forest Forever Facility – новый государственно-частный инвестиционный фонд, цель которого – побудить страны внести свой вклад в сохранение тропических лесов.

Фонд планирует достичь объема в 125 млрд долларов, из которых около 100 млрд составят инвестиции из частного сектора.

Чистый доход фонда будет использоваться для систематического поощрения стран, активно работающих над сохранением лесов.

Ориентировочное вознаграждение, как ожидается, составит около 4 долларов в год за гектар, а проверка состояния лесов будет осуществляться с помощью спутниковых снимков.

Как отметили в правительстве Нидерландов, фонд рассчитывает помочь спасти до 900 млн гектаров тропических лесов.

Нидерланды заявили, что присоединились к коалиции стран, в которую входят Бразилия, Индонезия, Великобритания, Норвегия, Франция и Германия, уже пообещавшие внести взносы.

Фонд будет создан Всемирным банком, и ожидается, что он начнет функционировать к середине 2027 года.

Напомним, в июне 2024 года страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план по восстановлению окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, нуждающихся в этом, к 2050 году.

А с 19 июля 2026 года в ЕС вступил в силу запрет для крупных компаний сдавать на утилизацию нераспроданную одежду и обувь.