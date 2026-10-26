Польща і Британія укладуть план оборонного співробітництва на 3 роки

Польща та Велика Британія готуються підписати трирічний план оборонного співробітництва.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Польщі.

Зазначається, що новий план оборонного співробітництва підпишуть міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у вівторок, 27 жовтня.

Цього дня Вес Стрітінг відвідає Польщу й проведе переговори з Косіняком-Камишем. Після цього заплановане підписання плану співробітництва та заяви обох міністрів.

Попередній договір про оборонне партнерство Польща і Велика Британія підписали у травні 2026 року. Тоді йшлося про військову й технологічну співпрацю, співробітництво у кіберпросторі тощо.

Тодішній договір передбачав, зокрема, спільне виробництво ракет середньої дальності нового покоління, навчання польських і британських військ, зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також розробку передової амуніції для ППО. Угода також є елементом поглиблення співпраці Лондона з Європейським Союзом.

А раніше Міністерство оборони Польщі підписало контракт на будівництво сервісно-виробничого центру британських зенітних ракет CAMM-ER.

Нагадаємо, міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі оприлюднить план ​повного фінансування чинних зобов'язань уряду в галузі оборони, а також ‌стратегію досягнення обіцяного рівня витрат на оборону, передбаченого НАТО до 2035 року.