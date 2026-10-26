Польша и Британия заключат план оборонного сотрудничества на три года

Польша и Великобритания готовятся подписать трехлетний план оборонного сотрудничества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Польши.

Отмечается, что новый план оборонного сотрудничества подпишут министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во вторник, 27 октября.

В этот день Уэс Стритинг посетит Польшу и проведет переговоры с Косиняком-Камышем. После этого запланировано подписание плана сотрудничества и заявления обоих министров.

Предыдущий договор об оборонном партнерстве Польша и Великобритания подписали в мае 2026 года. Тогда речь шла о военном и технологическом сотрудничестве, взаимодействии в киберпространстве и т. д.

Тогдашнее соглашение предусматривало, в частности, совместное производство ракет средней дальности нового поколения, обучение польских и британских войск, укрепление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также разработку передовой амуниции для ПВО. Соглашение также является элементом углубления сотрудничества Лондона с Европейским Союзом.

А ранее Министерство обороны Польши подписало контракт на строительство сервисно-производственного центра британских зенитных ракет CAMM-ER.

Напомним, министр финансов Великобритании Джон Хили обнародует план полного финансирования действующих обязательств правительства в сфере обороны, а также стратегию достижения обещанного уровня расходов на оборону, предусмотренного НАТО до 2035 года.