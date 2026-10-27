Норвезькі ЗМІ оскаржують нові умови Meta щодо використання контенту

Десять норвезьких медіакомпаній звернулися до Ослоського окружного суду з вимогою призупинити дію нових умов користування платформами Meta, побоюючись, що компанія отримає надмірні права на використання журналістських матеріалів.

Про це повідомляє NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 20 листопада компанія Meta оновлює свої платформи, запроваджуючи нові умови надання послуг для власників бізнес-акаунтів.

Члени Норвезької асоціації медіапідприємств (MBL) вважають, що ці умови надання послуг нададуть Meta право збирати всі без винятку статті, зображення та відео, опубліковані ЗМІ, що перебувають під редакційним контролем.

Це також стосуватиметься контенту з їхніх власних сайтів та контенту, доступ до якого обмежений платною підпискою, для всіх користувачів Facebook та Instagram, що належать Meta.

"Це зловживання панівним становищем і перешкода для поширення журналістських матеріалів серед норвезької громадськості", – заявила голова MB Лене Елтвік Віндфельд.

У цьому контексті норвезькі NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Polaris, Aller, DN, Mentor Medier, NTB та Hordaland Folkeblad звернулися до Ослоського окружного суду з проханням призупинити дію нових умов Meta доти, доки суд не визначить, чи є вони законними.

Норвезькі медіакомпанії не хочуть, щоб Meta використовувала їхній контент для навчання штучного інтелекту або поширювала його без попереднього дозволу.

У жовтні 2024 року Суд Європейського Союзу підтвердив, що американська компанія Meta, якій, зокрема, належать соцмережі Facebook та Instagram, не має права використовувати персональні дані для таргетованої реклами користувачів.

Також компанію оштрафували на рекордну суму в 1,2 млрд євро за недотримання правил ЄС щодо захисту персональних даних.