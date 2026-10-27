Норвежские СМИ оспаривают новые условия Meta по использованию контента

Десять норвежских медиакомпаний обратились в окружной суд в Осло с требованием приостановить действие новых условий использования платформ Meta, опасаясь, что компания получит чрезмерные права на использование журналистских материалов.

Об этом сообщает NRK, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 20 ноября компания Meta обновляет свои платформы, вводя новые условия предоставления услуг для владельцев бизнес-аккаунтов.

Члены Норвежской ассоциации медиапредприятий (MBL) считают, что эти условия оказания услуг предоставят Meta право собирать содержание всех без исключения статей, изображений и видео, которые публикуют редакционные СМИ.

Это также коснется контента с их собственных сайтов и контента, доступ к которому ограничен платной подпиской, для всех пользователей Facebook и Instagram, принадлежащих Meta.

"Это злоупотребление доминирующим положением и препятствие для распространения журналистских материалов среди норвежской общественности", – заявила председатель MBL Лене Элтвик Виндфельд.

В связи с этим норвежские компании NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Polaris, Aller, DN, Mentor Medier, NTB и Hordaland Folkeblad обратились в окружной суд в Осло с просьбой приостановить действие новых условий Meta до тех пор, пока суд не определит, являются ли они законными.

Норвежские медиакомпании не хотят, чтобы Meta использовала их контент для обучения искусственного интеллекта или распространяла его без предварительного разрешения.

В октябре 2024 года Суд Европейского Союза подтвердил, что американская компания Meta, которой, в частности, принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, не имеет права использовать персональные данные для таргетированной рекламы пользователей.

Также компания была оштрафована на рекордную сумму в 1,2 млрд евро за несоблюдение правил ЕС по защите персональных данных.