В аэропорту Кишинева из-за ложной тревоги эвакуировали сотрудников и пассажиров

В ночь на 28 октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.

Об этом утром 28 октября сообщила Пограничная полиция Молдовы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным ведомства, сообщение о заминировании поступило 27 октября около 23:38.

"Пограничники оперативно эвакуировали пассажиров и сотрудников аэропорта в соответствии с процедурами безопасности. После проверки, проведенной специализированными службами, подозрительных предметов или взрывчатки обнаружено не было. Тревога оказалась ложной", – сообщили в Пограничной полиции.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время Кишиневский аэропорт работает в обычном режиме, без перебоев.

В начале октября в аэропорту Кишинева два дня подряд объявляли тревогу в связи с "заминированием", из-за чего пассажиров и персонал эвакуировали.

Из-за ложного минирования аэропорт Кишинева приостанавливал работу и в августе.