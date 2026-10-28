Парламент Естонії скасував заборону на перевезення протипіхотних мін у країні

У середу Рійгікогу (естонський парламент) ухвалив поправки до Закону про вантажі стратегічного призначення, які скасовують заборону на перевезення протипіхотних мін територією Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Перевезення протипіхотних мін вирішили дозволити, оскільки Естонія у зв’язку з погіршенням ситуації в галузі безпеки наприкінці 2025 року вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін. Разом з Естонією з конвенції вийшли також Фінляндія, Латвія, Литва та Польща.

Поправки усувають законодавчі перешкоди для прийняття на озброєння протипіхотних мін в Естонії.

Крім того, як зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, необхідність перевезення протипіхотних мін територією Естонії може виникнути, наприклад, у Фінляндії, а також у США, військові підрозділи яких дислоковані в Естонії.

Законопроєкт пройшов перше читання 23 вересня і був ухвалений 28 жовтня 2026 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що вихід його країни із Оттавської конвенції означає, що вона зможе встановити протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин у разі виникнення загрози.

Нагадаємо, торік 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.