Парламент Эстонии отменил запрет на перевозку противопехотных мин по территории страны

В среду Рийгикогу (эстонский парламент) принял поправки к Закону о грузах стратегического назначения, отменяющие запрет на перевозку противопехотных мин по территории Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Перевозку противопехотных мин решили разрешить, поскольку Эстония в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности в конце 2025 года вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких мин. Вместе с Эстонией из конвенции вышли также Финляндия, Латвия, Литва и Польша.

Поправки устраняют законодательные препятствия для принятия на вооружение противопехотных мин в Эстонии.

Кроме того, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, необходимость перевозки противопехотных мин по территории Эстонии может возникнуть, например, у Финляндии, а также у США, военные подразделения которых дислоцированы в Эстонии.

Законопроект прошел первое чтение 23 сентября и был принят 28 октября 2026 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что выход его страны из Оттавской конвенции означает, что она сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов в случае возникновения угрозы.

Напомним, в прошлом году 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В тот же день из конвенции официально вышла Литва.