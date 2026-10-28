Уряд Литви схвалив розширення переліку важливих для нацбезпеки об'єктів

Уряд Литви у середу схвалив пропозицію Міністерства транспорту та комунікацій щодо розширення переліку об’єктів, що мають важливе значення для національної безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Схвалений литовським урядом проєкт має на меті забезпечення злагодженої роботи державних інформаційних ресурсів, інфраструктури інформування громадськості, оборонної промисловості, а також поштових і логістичних послуг.

Згідно з документом, до переліку важливих для нацбезпеки об'єктів пропонують додати Вільнюську телевежу, Каунаську радіорелейну станцію, державні центри обробки даних, об’єкти Гірайтського збройового заводу (ГЗЗ) та Вільнюський логістичний центр Lietuvos pastas (Пошта Литви).

Включення цих об’єктів створить правову основу для застосування щодо них додаткових заходів фізичного та технічного захисту, захисту діяльності та кібербезпеки, передбачених для забезпечення національної безпеки.

Проєкт буде представлено Сейму під час осінньої сесії.

Також нещодавно стало відомо, що на об’єктах стратегічної інфраструктури Литви буде підвищено рівень пильності після нещодавньої спроби підпалу компанії, що зберігає обладнання Starlink на околиці Вільнюса.

Тим часом в Естонії пропонують розширити повноваження влади щодо обмеження мобільного зв’язку.