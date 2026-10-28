В среду правительство Литвы одобрило предложение Министерства транспорта и коммуникаций о расширении перечня объектов, имеющих важное значение для национальной безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Одобренный литовским правительством проект направлен на обеспечение слаженной работы государственных информационных ресурсов, инфраструктуры информирования общественности, оборонной промышленности, а также почтовых и логистических услуг.

Согласно документу, в перечень объектов, важных для национальной безопасности, предлагается включить Вильнюсскую телебашню, Каунасскую радиорелейную станцию, государственные центры обработки данных, объекты Гирайтского оружейного завода (ГОЗ) и Вильнюсский логистический центр Lietuvos pastas (Почта Литвы).

Включение этих объектов создаст правовую основу для применения в отношении них дополнительных мер физической и технической защиты, защиты деятельности и кибербезопасности, предусмотренных для обеспечения национальной безопасности.

Проект будет представлен Сейму во время осенней сессии.

Также недавно стало известно, что на объектах стратегической инфраструктуры Литвы будет повышен уровень бдительности после недавней попытки поджога компании, хранящей оборудование Starlink на окраине Вильнюса.

Между тем в Эстонии предлагают расширить полномочия властей в отношении ограничения мобильной связи.