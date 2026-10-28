Дружина прем’єра Іспанії подала до суду на опозицію за використання дипфейку з її обличчям 

Дружина прем’єр-міністра Іспанії Бегонія Гомес подала до суду на опозиційну Народну партію через передвиборчий відеоролик, створений за допомогою штучного інтелекту, у якому є дипфейк з її обличчям та голосом.

Про це повідомляє Cadena SER, пише "Європейська правда".

Гомес подала позов проти головної іспанської опозиційної партії за "крадіжку особистих даних" після того, як дипфейк із використанням її зображення було поширене через офіційні акаунти Народної партії у соцмережах.

Минулого тижня політсила запустила рекламний ролик, створений за допомогою штучного інтелекту, в якому дружина глави уряду з’явилася поряд з іншими політичними діячами, причетними до корупційних скандалів.

Прем’єр Педро Санчес підтвердив, що його дружина подала скаргу на Народну партію. За його словами, таким чином опозиція "використовує ту саму тактику, що й ті, хто домагається неповнолітніх", хоча мала б боротися проти таких ідей.

Адвокат Бегонії Гомес зазначив, що використання зображення та підробленого голосу його клієнтки для створення фальшивого відео, "змушуючи її говорити та робити те, чого вона ніколи б не сказала й не зробила, з єдиною метою – принизити її", є посяганням на її людську гідність та честь.

Він додав, що це відео має "очевидну псевдополітичну або пропагандистську мету в період виборів".

Як повідомлялося, у Данії планують внести на розгляд законопроєкт, який заборонить поширення реалістичних дипфейків із зображенням облич та голосів людей без їхньої згоди.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні неодноразово зіштовхувалася з маніпулятивними дипфейками. Зокрема у травні в інтернеті поширювалася низка відео, згенерованих штучним інтелектом, які спотворювали реальність відносин Італії з Ізраїлем.

Також Мелоні закликала італійців бути обережними після поширення в інтернеті її фейкового зображення, створеного за допомогою штучного інтелекту.