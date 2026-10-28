Супруга премьера Испании подала в суд на оппозицию за использование дипфейка с её лицом

Супруга премьер-министра Испании Бегония Гомес подала в суд на оппозиционную Народную партию из-за предвыборного видеоролика, созданного с помощью искусственного интеллекта, в котором присутствует дипфейк с её лицом и голосом.

Об этом сообщает Cadena SER, пишет "Европейская правда".

Гомес подала иск против главной испанской оппозиционной партии за "кражу личных данных" после того, как дипфейк с использованием её изображения был распространён через официальные аккаунты Народной партии в соцсетях.

На прошлой неделе партия запустила рекламный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором супруга главы правительства появилась наряду с другими политическими деятелями, причастными к коррупционным скандалам.

Премьер Педро Санчес подтвердил, что его жена подала жалобу на Народную партию. По его словам, таким образом оппозиция "использует ту же тактику, что и те, кто домогается несовершеннолетних", хотя должна была бы бороться против таких идей.

Адвокат Бегонии Гомес отметил, что использование изображения и поддельного голоса его клиентки для создания фальшивого видео, "заставляя её говорить и делать то, чего она никогда бы не сказала и не сделала, с единственной целью – унизить её", является посягательством на её человеческое достоинство и честь.

Он добавил, что это видео преследует "очевидную псевдополитическую или пропагандистскую цель в период выборов".

Как сообщалось, в Дании планируют вынести на рассмотрение законопроект, который запретит распространение реалистичных дипфейков с изображением лиц и голосов людей без их согласия.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони неоднократно сталкивалась с манипулятивными дипфейками. В частности, в мае в интернете распространялся ряд видео, сгенерированных искусственным интеллектом, которые искажали реальность отношений Италии с Израилем.

Также Мелони призвала итальянцев быть осторожными после распространения в интернете её фейкового изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта.